Weihnachten ist seit dieser Woche endgültig vorbei. Und so heißt es jetzt, der Christbaum muss weg. In vielen Orten werden die Christbäume gegen Spenden eingesammelt. In der Würmtalgemeinde Gauting macht das die Jugendfeuerwehr. Und die hat diese Woche schon über 360 Bäume eingesammelt. Bis zum Wochenende kommen noch Hunderte Weitere dazu. Eine große Übersicht mit dem Christbaumabholaktionen in unserer Heimat findet Ihr auf der Startseite.