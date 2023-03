Gautinger SC versteigert alten Turnhallenboden

Tausende sind schon über diesen Boden gelaufen, haben Tore geschossen, Siege gefeiert und Niederlagen beweint. Nach mehr als 56 Jahren hat der Boden der Sporthalle hier in Gauting jetzt die besten Zeiten hinter sich und wird in den Osterferien ersetzt. Bis dahin kann sich aber jeder noch sein persönliches Andenken an den historischen Turnhallenboden sichern. Der Gautinger SC versteigert einzelne Quadratmeter Hallenboden. Wenn ihr auch ein Stück davon haben wollt, dann sendet euer Gebot an gs@gautinger-sc.de unter dem Stichwort: Hallenboden.