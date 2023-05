Eine halbe Million Euro Schaden. Zwei Tage nach dem Großbrand in einem Lottoladen in Gauting im Landkreis Starnberg steht das Inhaber-Ehepaar vor dem Nichts. Jetzt wollen sich die Gautinger Bürger zusammentun und eine Spendenaktion starten. Inzwischen steht auch die Brandursache fest: Laut Polizei war es ein technischer Defekt an einem Kühlschrank.