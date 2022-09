Gedenk-Radltour nach Fürstenfeldbruck

Fast 50 Jahre ist es her, dass die Olympischen Spiele hier in Fürstenfeldbruck ihr tragisches Ende gefunden haben. Bei der missglückten Geiselbefreiung auf dem Fliegerhorst sterben elf israelische Sportler und ein Polizist. An diesem Sonntag findet im Rahmen der Gedenkveranstaltungen eine Radltour vom Olympiagelände in München, wo die Geiselnahme begonnen hat, bis nach Fürstenfeldbruck statt. Organisiert wird die Tour vom Fahradclub ADFC. Jeder ist eingeladen mitzuradeln. Los gehts ab acht Uhr. Weitere Infos und die Anmeldung findet ihr hier.