Gedenken an OEZ-Attentat

Am 22. Juli 2016 tötete ein 18-Jähriger am Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und sich selbst. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. An die Opfer des rassistischen Attentats erinnert seit 2017 das Denkmal „Für Euch“ an der Hanauer Straße 77. Zum 6. Jahrestag des Attentats lädt die Stadt am Freitag, 22. Juli, um 17.30 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung vor dem Denkmal ein. Es sprechen Oberbürgermeister Dieter Reiter und Hinterbliebene. Nach einer Schweigeminute zum Tatzeitpunkt endet der offizielle Teil der Veranstaltung mit einem interreligiösen Friedensgebet. Auf Wunsch der Hinterbliebenen findet die Gedenkveranstaltung zum Tatzeitpunkt statt.