Gedenkveranstaltung zum Olympia-Anschlag auf der Kippe

Geiselnahme im olympischen Dorf in München, später eine tödliche Schießerei am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck. In eineinhalb Wochen jähren sich die Terroranschläge auf die israelische Olympiamannschaft zum 50. Mal. Eigentlich ist am fünften September eine große Gedenkveranstaltung in Fürstenfeldbruck geplant, aber die steht jetzt auf der Kippe. Angehörige der Opfer haben ein Entschädigungsangebot der Bundesregierung zurückgewiesen und angekündigt, nicht kommen zu wollen. Die Bundesregierung versucht jetzt zu vermitteln, dass die Gedenkveranstaltung doch noch stattfinden kann.