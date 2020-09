In München ist das neue 365-Euro-Ticket stark gefragt. In den zwei Monaten seit dem Verkaufsstart haben es dort laut der Süddeutschen Zeitung schon über 20.000 Schüler und Azubis erworben oder beantragt. In der letzten Schulwoche ist laut MVG und Bahn der Andrang auch sehr groß, deshalb sollte man es am besten online bestellen.