Gegen Langeweile im Stau

„Mamaaaa, wann sind wir endlich daaa?“ Auf der Fahrt in den Sommerurlaub kann bei den Kids schon mal Langeweile aufkommen. Gerade wenn es sich auf der Autobahn staut, weil gefühlt die halbe Welt verreist, müssen wir die Kids irgendwie bei Laune halten. Deswegen haben wir für euch mal eine Übersicht mit den besten Reisespielen zusammengestellt. So macht auch die längste Autofahrt Spaß.

Ich packe meinen Koffer und nehme mit…

Die gepackten Taschen habt ihr hoffentlich alle mit dabei – aber keine Sorge, hier geht’s um einen imaginären Koffer! Das Spiel funktioniert so: Der erste Spieler packt einen Gegenstand in den „Koffer“. Dazu sagt er “Ich packe meinen Koffer und nehme mit: eine Sonnenbrille“. Die zweite Person muss den Satz nun wiederholen und einen weiteren Gegenstand ergänzen. Dann ist der Nächste an der Reihe und so weiter – es werden also immer mehr Gegenstände, an die Ihr euch erinnern müsst. Wenn jemand einen Gegenstand vergisst oder die Reihenfolge durcheinander bringt, scheidet er aus.

Kennzeichen-Sätze

Ebenfalls optimal im Auto! Für dieses Spiel wählt immer abwechselnd einer von euch ein vorbeifahrendes Kennzeichen aus. Die anderen Mitspieler müssen dann aus den Buchstaben einen Satz bilden. Zum Beispiel: FFB-S-785: Fröhliche Fahrt bei Sonnenschein!

Radioquiz

Einmal das Radio aufdrehen, bitte – und dann wird gerätselt! Wer erkennt als erster den Titel und den Interpreten? Für jede richtige Antwort gibt’s 1 Punkt.

Wer bin ich?

Einer von euch startet und denkt sich eine berühmte Person aus, zum Beispiel einen Musiker, Schauspieler oder Politiker. Die anderen müssen dann durch gezielte Fragen erraten, wer es ist. Es darf allerdings nur so gefragt werden, dass mit „Ja“ oder „Nein“ geantwortet werden kann. Habt ihr die Person erraten, ist der Nächste an der Reihe.

Stadt, Land, Fluss, Urlaub!

Ein paar Runden Stadt-Land-Fluss gehen doch immer! Passend zu Eurem Urlaubsziel könnt ihr noch eigene Kategorien einführen, zum Beispiel „Am Strand“ oder „In den Bergen“. Dann braucht Ihr nur noch Stift und Papier – und los geht’s! Ganz nebenbei könnt Ihr auch noch fürs Stadt, Land, Fluss, Plus beim TOP FM Frühstücksradio üben – eine klare Win-win-Situation also, für euch und eure Kinder!

Wortkette

Einer von euch fängt an und denkt sich ein zusammengesetztes Wort aus, etwa: „Mietauto“. Der Nächste muss dann ein Wort nennen, das mit „Auto“ beginnt – zum Beispiel „Autoradio“. Dann muss als nächstes „Radio“ vorne stehen, und so weiter. Wem kein Wort mehr einfällt, scheidet aus.

Ich sehe was, was du nicht siehst

Der Klassiker – das kennt ihr wahrscheinlich auch noch aus der Kindheit! Ein Spieler schaut im Auto oder in der Landschaft nach einem Gegenstand. Die anderen müssen dann raten, welcher Gegenstand gemeint ist. Einziger Hinweis: Die Farbe des Gegenstandes: „Ich sehe was, was du nicht siehst – und das ist rot!“

Radio TOP FM wünscht euch eine gute Fahrt!