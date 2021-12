Geheimnisvoller nächtlicher Trambahnwagen in München

Wenn es nachts ganz besonders kalt ist hier in München, so wie auch letzte Nacht, dann kann man ein besonderes Phänomen beobachten: Obwohl eigentlich abgesehen von ein paar Nachtlinien keine Trambahnen mehr unterwegs sind, fährt ein einsamer blauer Wagen durchs Netz. Fahrgäste sitzen keine drin und auf der Zielanzeige steht “Eisprinzessin”. Das ist natürlich nicht der geheimnisvolle Polarexpress auf dem Weg zum Nordpol, sondern der sogenannte Eiswagen. Er kratzt mit seinem Stromabnehmer nachts das Eis von der Oberleitung, sodass in der Früh die anderen Trambahnen nicht ohne Strom stecken bleiben.