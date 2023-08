Geisterschaf läuft bei Hohenbrunn durch Rettungsgasse

Ein Schaf mitten auf der Autobahn hat am Nachmittag Polizei und Feuerwehr im Landkreis München in Atem gehalten. Bei Hohenbrunn waren zwei Schafe von ihrer Weide entwischt. Sicherheitshalber wurde deshalb die nahegelegene A99 in Richtung Süden gesperrt. Das war wohl auch gut. Eines der Schafe ist nämlich auf die Autobahn gelaufen und quasi als Geisterschaf dort entgegen der Fahrtrichtung durch die Rettungsgasse spaziert. Einfangen lassen hat es sich aber nicht. Es ist vor den Einsatzkräften in Richtung Wiese geflüchtet. Auf der A99 hat der tierische Einsatz für einen langen Stau gesorgt.