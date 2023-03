Geld-Streit um Sanierung der KZ-Gedenkstätte Dachau

Heute vor genau 90 Jahren wurden die ersten Häftlinge in das Konzentrationslager Dachau gebracht. In der Gedenkstätte startet heute deshalb auch eine entsprechende Sonderausstellung. Allerdings ist die KZ-Gedenkstätte inzwischen dringend sanierungsbedürftig. Der Bund hat jedoch entsprechende Zuschüsse verweigert. Kulturstaatsministerin Roth erklärt das allerdings mit fehlerhaften Anträgen seitens der bayerischen Regierung. So wurden unter anderem mehr als 30 Millionen Euro aus einem Fördertopf verlangt, der nur fünf Millionen Euro umfasst. Schon seit Jahren sei die Staatsregierung auf die fehlerhaften Anträge hingewiesen worden. Passiert sei seitdem aber nichts, so Roth.