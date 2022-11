Schon wieder wurde in Oberbayern ein Geldautomat gesprengt. Dieses Mal in Anzing im Landkreis Ebersberg. Die Täter haben den Automaten in der vergangenen Nacht gesprengt und sind mit der Beute geflohen. Alleine in Bayern ist das schon der 33. Fall in diesem Jahr. Wie viel Geld geklaut wurde, ist noch nicht klar, aber der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf rund 150.000 Euro.