Von einem lauten Knall sind viele Menschen in Weßling im Landkreis Starnberg heute Nacht aus dem Schlaf geschreckt worden. Unbekannte haben dort einen Geldautomaten gesprengt. Danach sind sie in einem dunklen Auto in Richtung der A96 geflüchtet. Das Bayerische Landeskriminalamt sucht jetzt nach Zeugen.