Geltendorf: Mit dem „Laufbus“ in die Schule

Überfüllte Busse, Elterntaxis und teure Fahrkarten. Das kann man alles vermeiden, wenn man einfach zu Fuß in die Schule geht. Dazu läuft gerade eine deutschlandweite Aktion und hier in Geltendorf hat sich der Elternbeirat der Grundschule etwas ganz Besonderes überlegt: Statt dem Schulbus gibt es hier den „Laufbus“. Das ist eine organisierte Laufgemeinschaft, also quasi ein Schulbus auf Füßen. Eine Gruppe von etwa acht Kindern geht gemeinsam in die Schule und wird von einem Erwachsenen, dem Laufbusfahrer begleitet. Es gibt auch eine feste Strecke und Haltestellen. So wird der Schulweg dank Bewegung nicht nur gesünder, sondern auch sicherer.