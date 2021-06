Nicht nur auf dem Rasen Europas Stadien wird gekickt – auch in Germering, wenn auch nur virtuell. Die freie Evangelische Gemeinde organisiert am Samstag ein FIFA-Turnier an der Playstation. Das Turnier sei aufgebaut wie eine echte Europameisterschaft – also inklusive Gruppenphase. Wer gewinnt darf dann zum echten Viertelfinale der EM in die Münchner Allianz Arena. Anmelden kann man sich für das Turnier leider nicht mehr.