Gemüse selber anbauen

Lust auf Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten aber keinen Platz zum selber anbauen? Das ist hier in Neuried im Landkreis München ab jetzt kein Problem mehr. Hier kann man sich Gartenparzellen in unterschiedlichen Größen mieten, und dann alles anbauen, was einem so in den Sinn kommt. Die kleinen Grünflächen sind auch schon sehr beliebt. Aber selbst wenn man nicht direkt eine bekommt, ist das kein Problem. Es gibt eine Warteliste, und bis jetzt haben auch alle die sich auf eine Parzelle beworben haben nach kurzer Zeit eine bekommen.

