Generationenübergreifend Wohnen in Olching

Hier in Olching ist in den letzten knapp zwei Jahren das Wohnprojekt der Zukunft entstanden, zumindest wenn es nach den Planern geht. Das Haus mit mehr als 30 Wohnungen am Großen Berg ist nämlich ein generationen- und schichtenübergreifendes Projekt. Die Bewohner sollen einen Querschnitt der Gesellschaft abbilden: Senioren und junge Familien, Handwerker, Pflegekräfte, Ingenieure oder Verwaltungsangestellte wohnen dann unter einem Dach. Gebaut hat das Projekt „WohnGUT Olching“, eine von den Bürgern gegründete Genossenschaft. In gut einer Woche ziehen die ersten Bewohner ein.