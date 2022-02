Genesenenstatus, Kündigungsfristen und Co.: Das ändert sich im März

Neue Gesetze, Termine und Änderungen: Was ändert sich alles im März 2022? Die Übersicht für Bürger und Verbraucher.

Impfnachweis läuft nach neun Monaten aus

Die Gültigkeit des Corona-Impfzertifikats für alle Personen, die bislang nur eine oder zwei Schutzimpfungen gegen das Coronavirus erhalten haben, wird ab 1. Februar auf 270 Tage (neun Monate) begrenzt.

Änderung der Kündigungsfrist bei Verträgen

Wer einen Vertrag ab dem 01. März 2022 abschließt hat ab sofort nur noch eine Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende der Vertragslaufzeit. Wenn diese Frist verpasst wird und der Vertrag sich automatisch verlängert, kann man diesen dann monatlich kündigen und steckt nicht ein oder zwei Jahre weiter fest. Dies gilt beispielsweise bei Verträgen für Fitnessstudios, Streamingdienste und Zeitungsabos. Für Handy- und Internetverträge gilt die kürzere Kündigungsfrist bereits seit Anfang Dezember.

EU-Genesenen-Zertifikate gelten wieder 180 Tage

Zwischenzeitlich galt die Dauer von 90 Tagen für alle ungeimpften Genesenen. Hintergrund ist, dass das RKI die Gültigkeit von 90 Tage nur für gänzlich Ungeimpfte empfiehlt, für alle anderen gelten die 180 Tage (geimpfte Genesene). Eine solche Differenzierung gibt es bei der Ausstellung der Zertifikate allerdings nicht. Daher dürfen Apotheken wieder Zertifikate mit einer Dauer von 180 Tagen (sechs Monate) ausstellen, egal wie der Impfstatus des Genesenen ist. Wer ein Zertifikat mit einer Gültigkeit von 90 Tagen hat, kann sich ein neues ausstellen lassen.

Corona-Bonus bis Ende März steuerfrei

Ein Arbeitgeber kann seinen Angestellten einen Corona-Bonus auszahlen. Bei Beiträgen von insgesamt bis zu 1500 Euro pro Person müssen bis Ende März keine Steuern und Sozialabgaben gezahlt werden. Voraussetzung ist, dass die Prämie zusätzlich zum normalen Gehalt gezahlt wird und einen Bezug zur Pandemie besteht, sprich der Mitarbeiter eine Sonderaufgabe aufgrund der Pandemie hatte/hat.

Neues Gesetz zur Organspende

In Deutschland haben wir immer noch zu wenige Organspender, daher wurde ein neues Gesetz verabschiedet. Ab dem ersten März tritt das „Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende“ in Kraft. Weiterhin gilt, dass man nur Organspender wird, wenn man dem ausdrücklich zustimmt. Aber die Bürger sollen sich mehr mit dem Thema befassen. Daher sollen die Ausweisstellen der Behörden künftig Aufklärungsmaterial und Organspendeausweise an die Bürger verteilen. Außerdem wird ein zentrales Online-Register für Organspender eingerichtet, in dem man sich in den Ausweisstellen eintragen können soll.

Weniger Chemie in Kosmetika

Etliche Inhaltsstoffe, die im Verdacht stehen krebserregend zu sein, das Erbgut zu verändern oder die Fruchtbarkeit gefährden können, dürfen ab März nicht mehr in Kosmetika verwendet werden. Ein Inhaltsstoff, der nicht mehr verwendet werden darf, ist zum Beispiel Zink-Pyrithion, was oft ein Bestandteil von Anti-Schuppen-Shampoo ist.

Hecken und Bäume dürfen ab März nicht mehr geschnitten werden.

Es beginnt die sogenannte Schonzeit bis Ende September. Laut dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 39 BNatSchD) ist das grundlose Schneiden von Hecken und Bäumen ab März verboten, da Bäume und Sträucher Lebensraum für Tiere bietet. Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetzt sind eine Ordnungswidrigkeit. Die Geldstrafe hierfür kann bis zu 10.000 Euro betragen.

Zeitumstellung

Am 27. März ist es so weit, die Zeitumstellung steht wieder an. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 2:00 Uhr nachts, wird die Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt. Das bedeutet: In der Nacht bekommen wir eine Stunde weniger Schlaf ab.