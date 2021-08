Genesis bringt Album zur Tour heraus

Die Band ist wieder zusammen, die Reunion Tour steht vor der Tür. Und passend dazu will Genesis jetzt auch noch ein neues Best-Of-Album herausbringen. Das Album enthält insgesamt 27 Songs, von denen fast alle live bei der gleichnamigen Tour „The Last Domino?“ gespielt werden sollen. Das Album soll auch zum Start der Tournee im September erscheinen, als Doppel-CD und 4-fach-LP. Mit darauf die Hits, die jeder mitsingen kann, wie „Land of Confusion“, „Jeses He Knows Me“ oder „I Can’t Dance“. Das Album kann man jetzt schon vorbestellen.