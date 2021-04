Genesis: US-Konzerte wohl noch in diesem Jahr

Das Warten für Genesis-Fans hat ein Ende – zumindest für die in Nordamerika. Nachdem die angekündigte Reunion Tour von Mike Rutherford, Tony Banks und Phil Collins erst auf Eis gelegt wurde, ist jetzt Licht am Ende des Tunnels. Rutherford hat jetzt in einem Interview gesagt, es sei sehr wahrscheinlich, dass sie im November in den USA auftreten könnten. Die Veranstalter seien guter Dinge. Die Shows in England und Irland, die für Herbst geplant sind, könnten aber eine knappe Kiste werden. Für die deutschen Fans des Trios ist es ohnehin schade – Konzerte für Deutschland sind nach wie vor nicht bekannt.