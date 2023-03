Geplanter Mega-Streik – welche Rechte habe ich?

Kommt es in zwei Wochen der Mega-Streik? Die Gewerkschaften Verdi und EVG wollen am 27. März für 24 Stunden zum Streik aufrufen – und zwar überall. Betroffen ist besonders der Verkehrssektor, auch bei Flügen können Probleme auftreten. UND: uns drohen Streiks in den Kitas. Aber was kann ich machen, wenn die Kita dicht bleibt? Welche Rechte habe ich, wenn der Flug gestrichen wird?

Was tun, wenn die Kitas dicht bleiben?

Laut IHK München und Oberbayern dürfen berufstätige Eltern nicht einfach von der Arbeit fernbleiben. Man sollte früh den Arbeitgeber informieren, um gemeinsam eine Lösung wie Homeoffice oder einen Urlaubstag zu finden. Sollte aber trotz Bemühungen keine Lösung gefunden werden, gibt es noch den Paragraf 616 BGB. Der sagt, Arbeitnehmer dürfen dann der Arbeit fernbleiben. Ob dann aber der Anspruch auf Vergütung besteht, hängt vom Einzelfall ab. Die Erstattung von Kita-Gebühren ist auch möglich. Dazu solltet ihr euch bei den Kindertagesstätten erkundigen, wann Zahlungen erstattet werden können.

Mein Flug wurde gestrichen: Welche Rechte habe ich?

Bei einem EU-Flug gilt in fast allen Fällen die europäische Verordnung zu Fluggastrechten. Bei Verspätungen oder kurzfristigen Absagen ist genau geregelt, was den Betroffenen zusteht. Auch bei Streiks.

Wenn ein Flug weniger als zwei Wochen vor dem geplanten Termin gestrichen wird, haben die Passagiere Anspruch auf eine Umbuchung oder Erstattung des Preises. Dazu kommt auch noch das Recht auf Entschädigung – die liegt zwischen 250 und 600 Euro.

Bei einer Verspätung von über 3 Stunden hat man auch das Recht auf Entschädigung. Außerdem haben die Reisenden Anspruch auf Betreuungsleistungen wie Essen, Getränke und Telefonate und auch Hotelübernachtungen und der Transport zum Hotel.

Was passiert, wenn ich nicht zur Arbeit oder zur Schule komme?

Ein Streik ist leider keine Entschuldigung dafür, zu spät oder gar nicht zur Arbeit zu kommen. Man sollte sich rechtzeitig auf den Weg machen. Und auf jeden Fall sollte man dem Chef sagen, dass es später wird.

Das gilt auch für die Schule. Die Schulen können aber selbst entscheiden, ob sie Kinder vom Unterricht befreien – wenn Schüler zum Beispiel auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind.