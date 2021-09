Geretsried: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Radfahrerin

Tödlicher Verkehrsunfall am Samstag in Geretsried. Auf der Staatsstraße zwischen der Tattenkofener Brücke und der B11 wollte eine Radfahrerin die Straße überqueren. Eine Autofahrerin hat das erkannt und gebremst. Der Motorradfahrer hinter ihr hat aber zum Überholen angesetzt und ist frontal mit der Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle gestorben ist. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.