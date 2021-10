Schüler, die heuer ihren Abschluss gemacht haben, können sich jetzt noch in der letzten Minute einen Ausbildungsplatz sichern. In vielen Gewerken werden noch händeringend Azubis gesucht. Eine Chance dafür gibt es heute und morgen auf der Ausbildungsmesse Azubi Spot im Cineplex Germering. Dort helfen auch Ausbildungsberater bei der Auswahl. Die Messe findet heute und morgen jeweils von 10 bis 15 Uhr im Cineplex in Germering statt.