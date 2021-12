Germering: Bierverkauf für einen guten Zweck

Oberbayern erledigt die letzten Weihnachtseinkäufe und eins darf man natürlich nicht vergessen: Ausreichend flüssige Nahrung für die Feiertage. Das Brauhaus hier in Germering bietet für ihre regionalen Bio-Biere deshalb wieder einen Sonderverkauf morgen Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr. Ganz nebenbei kann man da auch noch etwas Gutes tun. Denn die große Spendenaktion fällt zwar leider coronabedingt ins Wasser, stattdessen spendet das Brauhaus fünf Euro für jeden verkauften Bierkasten. Auch in diesem Jahr geht das Geld wieder an den Förderverein der Germeringer Insel, die sich für Bürger in sozialen Schwierigkeiten einsetzen.