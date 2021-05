Germering: Buchhandlung bekommt Bundespreis

Es ist eine große Auszeichnung – aber welche Auszeichnung es genau ist, ist noch nicht ganz klar. Die Buchhandlung Lesezeichen in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck wird mit dem Deutschen Buchhandelspreis ausgezeichnet – nur in welcher Kategorie wissen die Inhaber noch nicht, das erfahren sie erst auf der Preisverleihung im Juli. Mit dem Preis werden laut der Bundesregierung Buchhandlungen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für das Kulturgut Buch engagieren. So oder so, man sei glücklich den Preis zu bekommen, so die Inhaber.