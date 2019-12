Germering: Deutsche Post informiert über Briefzentrum

Es ist ein riesiges Projekt für Germering aber auch für alle Pendler die am Dreieck B2 / A96 / A99 unterwegs sind – das geplante Briefzentrum der Deutschen Post. Von dort aus sollen in Zukunft Briefe und Pakete in unsere Region geschickt werden. Die Deutsche Post hat dafür jetzt eine eigene Homepage veröffentlicht, in der sie über das Zentrum im Detail informiert. Und jeder Bürger, der sich einbringen will oder der Fragen hat, kann ganz einfach über ein Kontaktformular an die Deutsche Post schreiben. Oder direkt beim extra eingerichteten Bürgerbüro anrufen. Einen Link zur Homepage gibt es hier.