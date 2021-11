Einbruch im Juweliergeschäft Huber im Germeringer Rathaus im Landkreis Fürstenfeldbruck. Wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat, sind in der Nacht auf Samstag Diebe in den Laden eingestiegen und haben Schmuckstücke von enormem Wert geklaut. Eine genaue Schadenssumme hat die Polizei noch nicht genannt. Schon Anfang Oktober hatten Einbrecher versucht, in das Geschäft zu kommen, waren aber am Alarm gescheitert. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.