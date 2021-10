Germering: Digitale Berufsinformationsmesse für Schüler

Für viele Schüler der Abschlussklassen stellt sich langsam die Frage: Was mache ich nach der Schule? Hier in Germering gibt es deshalb eine Berufsinformationsmesse. Wegen Corona findet die auch in diesem Jahr wieder digital statt. Dabei bekommen die Schülerinnen und Schüler Informationen rund um die Themen Ausbildung und Studium. Die digitale Messe findet morgen zwischen 17 und 20 Uhr statt. Voraussetzung ist ein Handy, Tablet oder PC und eine funktionierende Internetverbindung. Für den Zugangslink muss man sich hier kostenlos registrieren.