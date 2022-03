Germering: Eigene App designen im Osterferienprogramm

Eure Kinder wollten schon immer mal auf große Ostereierschatzsuche gehen oder eine eigene App designen? Perfekt, das geht nun nämlich beim Osterferienprogramm hier in Germering. Zu einigen Veranstaltungen könnt ihr einfach so vorbeischauen, mache müssen gebucht werden. Und das geht ab sofort. Die Plätze werden dann nächste Woche Montag verlost – danach können dann noch die Restplätze gebucht werden. Übrigends: Auch in den Ferien können neue Aktionen dazukommen – also reinschauen lohnt sich! Das Programm findet ihr hier.