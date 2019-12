Germering: Familie Vujanovic braucht Hilfe bei Wohnungssuche

Wir brauchen Eure Hilfe – genauer gesagt die Familie Vujanovic hier aus Germering. Denn ihre Wohnung wurde gerade kurz vor Weihnachten wegen Eigenbedarf gekündigt – bis März 2020 muss die Familie aus der Wohnung. Doch ihre 5-Jährige Tochter Natalija möchte unbedingt mit ihrer besten Freundin zur Schule gehen – und das eben in Germering. Deshalb muss eine neue Wohnung her. Am Besten wäre eine 3 Zimmer Wohnung. Und das Helfen lohnt sich. Denn die Vujanovic’s bieten jedem Tippgeber oder Vermieter eine Kuchenflatrate an – für sechs Monate, immer frisch und frei Haus. Solltet Ihr Etwas wissen, bitte meldet Euch bei uns und wir vermitteln.