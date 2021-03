Ehrlichkeit währt am Längsten, auch wenn die Versuchung sicher groß war. In Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck hat ein Finder am Samstag einen Geldbeutel mit 2400 Euro Bargeld abgegeben – den Besitzer wird es freuen, auch wenn er laut Polizei noch nichts von seinem Glück weiß. Die hat ihn noch erreichen können.