Germering: Gemeinde baut Legostadt

Lass uns eine Stadt bauen und zwar ganz aus Lego – Das können Kinder in Germering in den Osterferien machen. Die Freien evangelischen Gemeinde stellt mehrere Hundert Kilo Legosteine zur Verfügung. Und damit können Kinder zwischen acht und elf Jahren dann ihre eigene Stadt gearbeitet. Egal ob Fahrzeug, Gebäude oder Park, der Fantasie werden keine Grenzen gesetzt. Teilnehmen können die Kids für 10 Euro, anmelden kann man sich per Email an Thomas.Scheitacker@germering.feg.de.

Die Anmeldung muss folgendes enthalten:

muss den Vor- und Nachnamen des teilnehmenden Kindes erhalten, den Wohnort, das Alter, die Telefonnummer eines Elternteils, welches in einem Notfall benachrichtigt werden kann, Auskunft darüber geben, ob das Kind nach Veranstaltungsende alleine nach Hause gehen kann oder abgeholt wird und ob Fotos, auf denen das Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden dürfen.