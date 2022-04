Germering: Gewöhnungsgruppe für ukrainische Kinder

Hilfe für geflohene Kinder aus der Ukraine. Damit die in Zukunft eine gewisse Tagesstruktur bekommen, startet der Sozialdienst hier in Germering zusammen mit der Stadt eine Kindergartengewöhnungsgruppe. In den Räumen von Denk mit! können sich Kinder aus der Ukraine ab 2,5 Jahren dann beschäftigen und spielen. Ab Ende April werden die Kinder an zwei Vormittagen pro Woche liebevoll betreut. Pro Tag kostet die Betreuung 2 Euro pro Kind – anmelden und nähere Informationen bekommt ihr bei Sabine Brügel-Fritzen oder Heike Haimerl, Tel. 089 /84 48 45; info@sozialdienst-germering.de