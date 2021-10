Germering: Güterzug kollidiert mit S-Bahn und Auto: unangekündigte Katastrophenschutzübung im Landkreis

Ein rauchender Güterzug, beladen mit Öl, gerammt von einer S-Bahn und dazwischen ein eingeklemmtes Auto. Das war das Horrorszenario, dass sich die Verantwortlichen für eine Katastrophenschutzübung in Germering gestern Vormittag ausgedacht haben. Mehrere Feuerwehren, Rettungsdienste und Spezialkräfte haben an dem Bahnübergang gezeigt, was sie können. Nach zwei Stunden war der geplante Einsatz erfolgreich beendet. Die große Übung war gleichzeitig auch ein Abschiedsgeschenk an mehrere Führungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst, die altersbedingt in den kommenden Monaten ihre Ämter abgeben.