Sommerferien im TOP FM Land. Aber Schüler des Carl-Spitzweg-Gymnasiums in Germering haben zum Ende des Schuljahrs ein Projekt auf die Beine gestellt, das man jetzt noch genießen kann. Orchester, Big Band, Chor, Musiker und eine herausragende Sängerin haben zusammen The Show Must Go On von Queen gecovert, professionell aufgezeichnet und ein spektakuläres Musikvideo dazu gedreht. Dieses könnt Ihr hier sehen.