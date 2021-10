Germering: Infos aus dem Rathaus per App

Plakate, Aushänge, Berichte aus dem Rathaus. All das soll hier in Germering ab Montag der Vergangenheit angehören, denn die Stadt will digitaler werden. Dann startet nämlich die Messenger-App Notify. Darüber kann die Stadt ihre Bürger schnell und unkompliziert über Veranstaltungen, Freizeit-Tipps oder andere Themen informieren. Dank Push-Benachrichtigungen sind auch Eilmeldungen möglich. Die Germeringer können in der App auch ihre persönlichen Interessen auswählen und bekommen dann maßgeschneiderte Vorschläge. Weil die App aber erst am Montag an den Start geht, wird für die Einführung noch ganz altmodisch mit Plakaten geworben.