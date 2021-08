Germering: Laptopbörse für Schüler

Spätestens seit Corona sind sie auch für Schülerinnen und Schüler nicht mehr wegzudenken: Für Online-Unterricht und digitale Hausaufgaben brauchen sie Laptops. Der Digiclub in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck will jetzt den Schülern unter die Arme greifen und hat eine Laptop-Börse ins Leben gerufen. Dabei richten die Mitglieder ausgediente Firmenlaptops wieder her und verleihen sie gegen eine kleine Gebühr an die Schüler. Unternehmen, die ihre gebrauchten Laptops spenden möchten, sollen sich beim Digiclub Germering melden.