Es ist ein Traum für Kinder – und auch sicher ein großer Spaß für Erwachsene. In den Sommerferien wird in der Freien evangelischen Gemeinde in Germering eine Legostadt gebaut – inklusive Fahrzeugen und Parks. Nur der Fantasie sei dabei Grenzen gesetzt, so die Organisatoren. Alle Kinder zwischen acht und elf Jahren können sich ab heute anmelden – Kostenpunkt 10 Euro. Einen Link findet Ihr hier.