Germering: Neue miese Masche mit falschen Polizisten

Neue fiese Masche mit falschen Polizisten. Betrüger haben gestern in Germering eine 86-Jährige angerufen. Am Telefon sagte eine weinerliche Stimme, sie sei Nina, die Tochter der Rentnerin, und habe einen Unfall gehabt und sitze bei der Polizei. Dann gab sie das Telefon an einen angeblichen Polizisten weiter, der erzählte, die Tochter würde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, außer die Rentnerin zahle 5.000 Euro. Als es dann bei einem weiteren Anruf hieß, es würden Zivilbeamte vorbeikommen, um das Geld abzuholen, wurde die Rentnerin dann doch misstrauisch und die Betrüger scheiterten.