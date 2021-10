Germering: Neuer Feuerwehrkalender zum ersten Mal mit Frauen

Muskelbepackte Männer in Schutzkleidung, die Feuerlöscher bedienen oder vor der Drehleiter posieren. So sieht er normalerweise aus, der Kalender der Freiwilligen Feuerwehr hier in Germering. Für 2022 gibt es aber was Neues: Zum ersten Mal wird auch ein Großteil der 19 aktiven Feuerwehrfrauen mit dabei sein. Lange fragen musste man sie wohl nicht, sie seien begeistert dabei gewesen, sagt die Feuerwehr. Neben künstlerischen Fotos soll der Kalender aber auch den Alltag der ehrenamtlichen Helfer zeigen. Auf der Homepage der Feuerwehr kann man ihn schon vorbestellen.