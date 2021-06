Germering: Oldtimer-Rallye am Sonntag

Oldtimer-Freunde aufgepasst – am Sonntag findet wieder die 333 Minuten Rallye in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck statt. Vor dem Startschuss um 09.30 Uhr an der Stadthalle kann man sich die Autos noch einmal anschauen, bevor sie dann losfahren. Die Rallye feiert heuer 10-Jähriges Jubiläum, eine Zeremonie kann wegen Corona aber leider nicht stattfinden. Welche Strecke die Autos fahren ist auch nicht klar – man sei gebeten worden die Strecke nicht zu veröffentlichen, um Zuschauermengen zu vermeiden, so die Veranstalter.