Germering: Online-Spieletreff geht heute los

Endlich kann der offene Spieletreff in der Stadtbibliothek hier in Germering nach mehr als einem Jahr wieder stattfinden. Heute um 19 Uhr geht’s dann los – und zwar online über die Meeting-Software Jitsi. Die kann man nämlich gleich im Browser verwenden und muss sich nicht noch eine App herunterladen. Gespielt werden heute Abend dann unter anderem Spiele wie: Clever hoch drei, Welcome to your perfekt home und Träxx – und das egal ob groß oder klein. Für einen Spielplan oder die Anleitung kann man sich bei der Germeringer Stadtbibliothek melden.

Tel.: 089 / 89 419-801 oder -803

Email: stadtbibliothek@germering.bayern.de