Germering: Ostereier finden und Einkaufsgutscheine gewinnen

2020 konnte sie nur online stattfinden, 2021 ist sie ausgefallen – in diesem Jahr kann die große Eiersuche hier in Germering endlich wieder stattfinden. In 17 Germeringer Geschäften sind ab morgen große bunte Eier aus Papier versteckt auf denen Nummern sind. Die müssen dem Geschäft auf einem Flyer zugeordnet werden. Wenn der komplett ausgefüllt ist, kann man ihn bis zum Gründonnerstag abgeben. Als Preise winken tolle Einkaufsgutscheine aus den teilnehmenden Geschäften. Dort gibt es auch die Flyer – welche Geschäfte überhaupt mitmachen findet ihr hier.