Eigentlich war es eine große Party, aber dann hat es wohl Streit gegeben am Samstagabend am Germeringer See. 30 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren sind laut Polizei aufeinander losgegangen. Ein 14-Jähriger ist dabei auch verletzt worden. Jemand hatte ihm einen Bierkasten an den Hinterkopf geworfen. Die Polizei ermittelt.