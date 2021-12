Wenn vermeintliche Polizisten an der Tür klingeln, soll man sich ja immer den Dienstausweis zeigen lassen. Das sagt die Polizei selbst, schließlich treiben immer wieder falsche Polizisten ihr Unwesen. Hier in Germering und Alling stehen jetzt aber echte Polizisten vor der Tür und informieren genau über solche Betrugsmaschen wie falsche Polizisten oder den Enkeltrick. Außerdem geben die Beamten Tipps, wie man sich jetzt in der dunklen Jahreszeit vor Einbrechern schützen kann.