Die Germeringer Polizei mahnt Hundebesitzer zur Vorsicht. Ein unbekannter Täter hat in der Lerchenstraße drei Giftköder, die wie Cookies aussahen, in einen Garten geworfen. Ein Hund fraß diese. Sein Magen wurde ausgepumpt, er sollte bald wieder wohlauf sein. Die Polizei ruft alle Hundebesitzer in Germering auf, die Augen nach Giftködern offen zu halten.