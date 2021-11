Germering: Rekordbeteiligung bei „Weihnachten im Schuhkarton“

Kindern in armen Regionen eine Freude machen. Das ist das Ziel der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Aber auch das Schenken selbst macht bekanntlich glücklich und wenn das so ist, dann strahlen wohl ganz viele Menschen hier in Germering über beide Ohren: Denn mit 382 abgegebenen Paketen haben so viele Leute wie noch nie bei „Weihnachten im Schuhkarton“ mitgemacht. Gleichzeitig wurden auch noch fast eintausend Euro gespendet, die die Transportkosten decken. Die Geschenke sind inzwischen auf dem Weg nach Osteuropa und bringen dort Kinderaugen zum Leuchten.