Germering: Rotary Club und Stadt verleihen Jugendpreis

In Germering wollen die Stadt und der Rotary Club gemeinsam besonderes Engagement von Jugendlichen auszeichnen. Deshalb verleihen sie in diesem Jahr den Jugendpreis – den sollen Jugendliche bekommen, die nicht älter als 25 Jahre alt sind, und sich herausragend im sozialen Bereich oder dem Umweltschutz engagieren. Aber auch Organisationen oder Einrichtungen, die sich besonders für die Belange der Jugendlichen einsetzen kommen in die Auswahl. Allerdings – man kann sich nicht selbst vorschlagen, das muss schon jemand anders übernehmen. Zu gewinnen gibt es dann 3000 Euro, die Rotary Club und die Stadt im Mai an die Gewinner übergeben.

Vorschläge mit Begründung an

obbuero@germering.de

oder per Post an

Stadt Germering

Büro des Oberbürgermeisters

Rathausplatz 1

82110 Germering