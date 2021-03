Germering: Stadtbibliothek verteilt Überraschungstüten

Die Stadtbibliothek in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck kann heuer ihr Programm in den Osterferien leider nicht stattfinden lassen. Kinder zwischen sechs und acht Jahren sollen ihre Ferien aber trotzdem kreativ verbringen können – deshalb verteilt die Bücherei Überraschungstüten mit Rätseln, Bastelmaterialien und Süßigkeiten an die Kinder. Die Tüten können bis kommende Woche Samstag, den 03. April per Telefon unter 089 89 419 800 oder per E-Mail unter stadtbibiliothek@germering.bayern.de reserviert werden.