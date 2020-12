Germering: Tafel wird 20 Jahre alt

Sie ist aus dem Versorgungsangebot nicht mehr wegzudenken – die Tafel in Germering. Mittlerweile sind bei der Tafel rund 76 Ehrenamtler tätig, die jede Woche gerettete Lebensmittel an die Kunden verteilen. Und die Tafel hat jetzt runden Geburtstag. Sie wird heuer 20 Jahre alt. Es sei einfach toll mit welchem Engagement sich die Ehrenamtler für die Kunden einsetzen, so die Trägerin der Tafel Brügel-Fritzen. Dass der Einsatz wichtig ist, zeigt auch die gestiegene Zahl der Kunden. Als die Tafel ihre Türen öffnete waren es noch 300 Kunden, mittlerweile sind es 1000.